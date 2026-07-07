Meduze preplavile Adu Ciganliju! Stigle su iz Kine, a evo da li su opasne za kupače

Ada Ciganlija, koju građani s pravom zovu „beogradsko more“, ponovo je privukla pažnju javnosti zbog pojave malih meduza, koje su se nastanile u vodama Savskog jezera. Iako sam naziv „meduza“ često izaziva nelagodu kod kupača, stručnjaci poručuju da nema razloga za brigu – ove životinje su potpuno bezopasne za ljude.

Reč je o slatkovodnim hidromeduzama koje rastu od pet milimetara do oko dva centimetara i svojom pojavom podsećaju na one morske. Prema rečima dr Aleksandra Hegediša, biologa i ihtiologa, ove meduze su u Evropu stigle iz Kine još krajem 19. veka, a u Savsko jezero su se naselile tokom šezdesetih godina prošlog veka.

„Poreklom su iz Kine, odakle su se raširile preko Engleske, Francuske i Nemačke širom Evrope“, objasnio je dr Hegediš.

Kako navode iz ronilačkog kluba „Vidre“, Savsko jezero predstavlja idealno stanište za ovu vrstu jer je plitko i brzo se zagreva tokom leta. Ono što je najvažnije za posetioce Ade jeste činjenica da ove meduze nastanjuju isključivo ekosisteme u kojima je voda izuzetno dobrog kvaliteta, što je još jedan dokaz da je voda u jezeru bezbedna za kupanje.

Ove neobične stanovnike „beogradskog mora“ najlakše možete primetiti u plićaku, gde se najčešće zadržavaju, a njihovo prisustvo je, zapravo, prirodni pokazatelj ekološke stabilnosti jezera.

Autor: D.S.