Pomozimo onima kojima je to preko potrebno! Beograđani, evo gde danas možete dobrovoljno dati krv

Svi zdravi građani od 18 do 65 godina koji žele da pomognu i dobrovoljno daju krv mogu to učiniti danas na punktovima na Novom Beogradu i Rakovici, kao i svakodnevno u Institutu za transfuziju krvi Srbije.

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:

Novi Beograd, Shopping centar Ušće, autobus 14-17 časova

Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-13 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.