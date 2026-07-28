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USPEŠNO ZAVRŠENA YESSS 2026 – LETNJA ŠKOLA PREDUZETNIŠTVA ZA MLADE

Izvor: Pink.rs, Foto: UNP ||

Univerzitet u Novom Pazaru uspešno je realizovao YESSS 2026 – Youth Entrepreneurship Summer School, sedmodnevnu letnju školu preduzetništva koja je u Vakufu znanja akademika Muamera Zukorlića u Barakovcima okupila mlade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Program je organizovan u saradnji Univerziteta u Novom Pazaru i Syracuse University iz savezne države Njujork, SAD, sa ciljem da mladima pruži nova znanja, razvije preduzetnički duh, podstakne inovativno razmišljanje i približi im svet savremenog poslovanja.

Tokom sedmodnevnog programa učesnici su kroz predavanja, radionice, mentorski rad i timske aktivnosti razvijali sopstvene poslovne ideje, učili kako da ih predstave i unaprede, ali i stvarali nova prijateljstva i profesionalne kontakte.

Foto: UNP

Program su dodatno obogatila predavanja Ismihane Bihorac-Leković, Adnana Bihorca i Muamera Hajdarpašića, koji su sa učesnicima podelili svoje znanje i iskustvo i govorili o izazovima, prilikama i perspektivama savremenog preduzetništva.

Poseban deo programa bio je završni događaj, tokom kojeg su učesnici predstavili svoje finalne poslovne ideje pred stručnim žirijem. Žiri su činili rektor Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Suad Bećirović, Ismihana Bihorac-Leković i doc. dr Amela Ljajić. 📝

🏆 *Najuspešniji učesnici YESSS 2026 su:*

*Prvo mesto:* Naida Mašović iz Sjenice

*Drugo mesto:* Hamza Plojović iz Novog Pazara

*Treće mesto:* Amina Mrguda iz Novog Pazara i Hamza Tatarević iz Bihaća

Dodeljena su i posebna priznanja:

✨ *Dreamer and Doer Award* – Džemila Tihić iz Sjedinjenih Američkih Država

✨ *Entrepreneur Spirit Award* – Davud Ugljanin iz Novog Pazara

Foto: UNP

YESSS 2026 pokazao je koliko su znanje, kreativnost, povezivanje i podrška mladima važni za stvaranje novih poslovnih ideja i budućih preduzetnika.

Cilj organizatora je da ova letnja škola nastavi da raste i postane jedna od prepoznatljivih tradicionalnih manifestacija Univerziteta u Novom Pazaru, okupljajući iz godine u godinu sve veći broj mladih ljudi koji žele da svoje ideje pretvore u konkretne projekte. 🎓💡

*Znanje, ideje, hrabrost i preduzetnički duh – upravo to je YESSS 2026.*

Autor: S.M.

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