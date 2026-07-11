NOVI PAZAR POSTAO REGIONALNI CENTAR HALAL BIZNISA: Uspešno realizovana prva međunarodna Letnja škola halal poslovanja

Univerzitet u Novom Pazaru, u saradnji sa Međunarodnim vakufskim fondom iz Velike Britanije, uspešno je organizovao i realizovao prvu međunarodnu "Halal Business Summer School" - trodnevni edukativni program posvećen savremenim trendovima u oblasti halal poslovanja, islamskih finansija i preduzetništva. Program je održan u Naučnom centru „Vakuf znanja akademika Muamera Zukorlića“.

Letnja škola okupila je učesnike iz više zemalja regiona, pružajući im jedinstvenu priliku da kroz predavanja eminentnih univerzitetskih profesora i međunarodno priznatih stručnjaka steknu nova znanja i razmene iskustva o ključnim temama koje oblikuju razvoj halal industrije na globalnom nivou.

Posebna pažnja bila je posvećena halal sertifikaciji, islamskim finansijama, održivom razvoju, međunarodnoj trgovini, halal turizmu, kao i inovativnim poslovnim modelima koji predstavljaju značajan potencijal za razvoj savremenog tržišta.

Svoja stručna znanja i iskustva sa učesnicima podelili su:

* prof. dr. Suad Bećirović, Univerzitet u Novom Pazaru;

* doc. dr. Haris Zogić, Univerzitet u Novom Pazaru;

* Walid Jihangir, Muslim Travel Show, London, Velika Britanija;

* dr Mohammed Alsaghir, International Waqf Fund, Velika Britanija;

* prof. dr. Edib Smail, Effat University, Kraljevina Saudijska Arabija;

* prof. dr. Alija Avdukić, University of Dundee, Ujedinjeno Kraljevstvo;

* prof. dr. Enis Ujkanović, Univerzitet u Novom Pazaru;

* prof. dr. Šemsudin Plojović, Centar NIT, Novi Pazar;

* prof. dr. Almir Pramenković, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar;

* dr. Damir Alihodžić, Agencija za halal sertifikaciju Bosne i Hercegovine;

* dr. Aldin Dugonjić, ekspert za halal biznis iz Republike Hrvatske.

Posebnu vrednost ovog programa predstavlja njegov međunarodni karakter, koji je omogućio povezivanje akademske zajednice, predstavnika privrede i eksperata iz različitih zemalja, stvarajući prostor za razmenu znanja, razvoj novih ideja i uspostavljanje međunarodne akademske i poslovne saradnje.

Po završetku programa svim učesnicima svečano su uručeni sertifikati o uspešno završenoj Halal Business Summer School, čime je potvrđeno njihovo uspešno učešće i stečene kompetencije iz oblasti halal poslovanja.

Realizacijom ovog programa Univerzitet u Novom Pazaru još jednom je potvrdio svoju posvećenost internacionalizaciji visokog obrazovanja, jačanju saradnje sa renomiranim međunarodnim institucijama i kreiranju savremenih obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama globalnog tržišta.

Halal Business Summer School predstavlja pionirski iskorak u oblasti halal poslovnog obrazovanja u regionu i jedan je od retkih međunarodnih programa koji na jednom mestu objedinjuje akademsku izvrsnost, praktična znanja i međunarodnu saradnju.

Zahvaljujući uspešnoj realizaciji i velikom interesovanju učesnika, organizatori su najavili da će Halal Business Summer School postati tradicionalni međunarodni program Univerziteta u Novom Pazaru, sa ciljem da iz godine u godinu okuplja sve veći broj studenata, istraživača, stručnjaka i predstavnika privrede iz različitih delova sveta, doprinoseći razvoju halal industrije i jačanju međunarodne akademske saradnje.

Autor: A.A.