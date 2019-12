JA RAZUMEM DA SVAKO IMA FAZU: Zorica se obratila Janjušu, ovakav napad je iznenadio i njega! (VIDEO)

Ništa mu nije bilo jasno.

Pre nego što je započela sa izlaganjem i odabirom najšarmantnijeg zadrugara u Beloj kući, Zorica Marković imala je potrebu da se obrati Marku Janjuševiću Janjušu koji nije očekivao ovakav napad.

Ona je čula kako je njemu zasmetalo to što on nije imao lepe komentare na račun njene posete rehabu, a on je odmah negirao sve i stavio tačku na raspravu.

Janjuš me razočarao, ne znam zašto je pitao zadrugare kao šta ću ja u rehabu? - pitala je Zorica.

To je laž! Ja nikad ne ogovaram, rekao bih ti to u oči - rekao je Janjuš.

Ovo nije ničija dedovina, ja razumem da svako ima fazu, ali sam došla dobronamerno, da vidim kako si. Nema veze, najšarmantniji je Edo, to što on radi ovde je njegova stvar - rekla je Zorica.

Autor: K.R.