HAOS U CIK ZORE! Nataša i Mirko iznervirali do srži Mensura, on napravio KARAMBOL u kuhinji! (VIDEO)

Sve se orilo.

Rano jutros nastala je drama u kuhinji, kada se Mensur Ajdarpašić Mensi iznervirao zbog Nataše Radan i Mirka Gavrića. Naime, on je prvi došao do šporeta, ali je Radanova pomerila njegov tiganj na drugu ringlu, zbog čega se on iznervirao.

Ulažiš ispred mene - zamerio je Mensi.

Mi 4 meseca živimo ovde, delimo 4 ringle - uzvratio je Mirko.

Ja ne mogu odavde preko vas da pržim tamo - nastavio je Ajdarpašić.

Nisu ovde pravila napravljena od kada si ti došao - poručio mu je Mirko.

Ja sam bio pre tebe. Ne mogu ovde preko nje da pravim - nastavio je Mensur.

Tako živimo - dodao je Gavrić.

Klošaru, došao tu i glumiš neko ludilo. Smrdo smrdljiva - osula je paljbu Nataša.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.