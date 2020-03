BIVŠEM UPUTILA NAJBRUTALNIJU PORUKU! Miljana sačuvala Zolu za kraj, on joj nije OSTAO DUŽAN! (VIDEO)

Zahuktava se!

Na samom kraju svog performansa u muzičkom kvizu, Miljana Kulić je došla do Lazara Čolića Zole, pa je krenula da mu peva pesmu Ane Bekute, kojom mu je stavila do znanja da je on mrtav za nju.

Umri muški na moj znak, ne plaši se, budi jak. Umri muški, neću ja, slava mrtvima! - pevala je Miljana, a Zola je rekao ko peva tu pesmu, pa je poručio sledeće:

Ana Bekuta. Moja inteligencija skupo košta - odgovorio je Zola.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.