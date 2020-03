PRODAJEŠ ME I UVEK ĆEŠ ME PRODAVATI! Edo besan na Draganu jer je raskrinkala i njega i njegove prijatelje, sve se treslo od njihove svađe! (VIDEO)

Edo Fetić i Dragana Mitar žestoko su se sukobili za crnim stolom tokom emisije "Gledanje snimaka".

Jedan od glavnih razloga je to što se tokom večeri ponovo potegla tema o Edovim nečasnim radnjama iz spoljnog sveta, kao i njegovim prijateljima koji takođe, prema Draganinim tvrdnjama, varaju svoje žene. Dragana je istakla da za svoje tvrdnje ima dokaze, a nakon što se priča oko njih stišala, Edo je pokušao krišom da joj stavi do znanja da takve stvari ne trteba da iznosi u javnost.

- Prodaješ me, čim iznosiš... I uvek ćeš da me prodaješ! Ako je to nešto ružno za mene, to se ne iznosi. Ti iznosiš u svakoj svađi ružno o meni, ja ti više neću davati informacije, više ih nikad nećeš imati! Ne želim više da pričam s tobom - besan je bio Edo, koji je dodatno razbesneo Draganu.

- Ja odlično sklapam kockice, jer sam vrlo pametna! Ti nisi nikog prodao?! Ti mene štitiš?! Nemoj da me štitiš više uopšte! Nosi se, bre, u p*čku materinu - siktala je Dragana, koja je potom dodala:

- Meni je dovoljno da ti znaš šta radiš, veruj mi, nema potrebe da bilo ko zna. Moja greška je što sam neke stvari tebi pričala, a nisam morala, veruj mi. Ti se zatvarao, ćutao, a ja sama složila kockice... Ne treba ti meni ništa da prezentuješ, znam ja odlično koliko je sati.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo:

Autor: D.T.