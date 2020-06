IPAK NIŠTA OD BEGA! Janjuš vratio stvari u pab, pa pravo u krevet sa Majom! Zadrugarka mu se uvukla u toplu postelju i od njega tražila JEDNO! (VIDEO)

Napravili dramu samo nekoliko sati pred poligrafsko ispitivanje.

Na imanju u Šimanovcima i dalje se odigravala ljubavna drama Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša zbog poligrafskog testiranja koje će se za nekoliko sati odigrati.

Naime, Janjušević je ucenjivao Maju da ukoliko bude išla na poligraf, da će pobeći sa imanja, pa se stvar zahuhtala.

Nakon, pa, nešto kraće pauze i razgovora uz uzrečiće ,,Majo, skloni se od mene", Janjuš je popustio pred bujicom ljubavi.

U g*vnima sam, idemo u pab - rekla je Maja.

Potom su se vratili u pab, a Maja se odmah uvukla Janjušu u krevet, iako on to nije želeo. Nakon što je vratio stvari u pab, Janjuš je nastavio da ubeđuje Maju da ne ide na poligraf. Maja je sve vreme tražila od Janjuša da mu se zakune da neće napustiti velelepno imanje, ali on to nije hteo da uradi.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.