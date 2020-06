"MAJKA MI NIJE DOBRO, A JA NAPRAVIO SR*NJE" Mensur progovorio o porodici, Mina počela da plače: Beograd me neće videti, tražim psihijatra u Inđiji! (VIDEO)

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca" zadrugari su uživali u lepom vremenu.

Mensur Ajdarpašić pričao je sa zadrugarima kraj jezera, a oni su ga ispitivali šta će raditi kada izađe iz rijalitija. Mensur je pričao da mi mogao da započne i muzičku karijeru, a zatim je progovorio o porodici.

Majka mi isto nije dobro, sad sam došao ovde, napravio sr*nje - požalio se Mensur.

Mina je ponovo počela da plače jer je želela da je Mensur voli kao pre, a kada on to nije uradio, odmah je počela da plače. On ju je grlio, a ona je nastavljala.

Prvo kada izađem, tražim psihijatra u Inđiji, Beograd neće da me vidi. Prazna sam - govorila je Mina.

Izgubim volju da se ponašam lepo prema tebi kad se onako ponašaš - pričao je Ajdarpašić.

