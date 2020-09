TRESLA SE KUĆA! Monika i Filip u NEVIĐENOJ SVAĐI, Car urlao iz PETNIH ŽILA! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

Monika Horvat i Filip Car došli su u žestok sukob tokom dana zbog hrane. Naime, ono što je Filipa isteralo iz takta jeste to što je Monika htela da mu da jaja preko drugih ljudi, a zapravo ih je on platio i dao novac za to.

Ti ćeš preko nekog dati meni jaja, koja sam ti ja platio? Curo, ti si svirepo loša osoba, da ću posle rođendana, onako otići. Pu, j*bem te u usta, ljudski šljame! Znaš kako ćete ljudi provaliti! Zato i imaš samo mene napolju! Ti bi to htela - zaurlao je Filip.

Pokaži ko si! - dobacila je Monika.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.