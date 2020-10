NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE! Kristijan PREUREDIO ekonomsko dvorište, pa RAZGOVARAO sa NJIM! (VIDEO)

On je sigurno najvredniji zadrugar.

Dok su svi ostali zadrugari spavali, Kristijan Golubović posvetio se raspremanju i sređivanju ekonomskog dvorišta. To mu je prijalo, s obzirom na to da je danas popodne imao neprijatno iskustvo na dodeli budžeta. Podsećamo, on je nasrnuo na Mariju Kulić jer ga je ostavila bez budžeta. On ju je čak i pljunuo, potom gađao flašom.

Podsećamo, Kristijan je i danas bio u ekonomskom dvorištu i uređivao je bazene u kojima njihovi pernati prijatelji provode vreme.

On je Poniju sredio štalu, pa ga na kraju očetkao i sredio. Potom mu "obećao" da će ga još bolje očetkati svojim češljem.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-snimku u nastavku teksta.

Autor: D.B.