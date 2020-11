ISPOVEST FILIPA CARA Zahvalio se Tomoviću što ga nije DISKFALIFIKOVAO, u kući zavladao muk (VIDEO)

Car nikada iskreniji.

U toku je "Suđenje" u kom je Vladimir Tomović tužio Minu Vrbaški zbog njenog poigravanja sa njim kako bi se svetila Filipu Caru. Lepi Mića je izneo svoj stav, gde je nastao haos jer se u priču uplela i Maja Marinković za koju je Mića smatrao da je sama kriva što joj se sve desilo. On je Vladimira pohvalio i istakao da on nije kriv, jer ga devojke same uvlače u veze.

Mina, jasno mi je da ti Vladimir posle dve godine nije izašao iz glave. Činjenica je da imaš emociju, ali to nije sada sa suđenje Vladimiru, jer sve vi gurate Vladimira u vaše veze, a on vam surovo sve vraća. Rekao sam ti onda da on igra rijaliti 24 sata. Što se tiče Maje, ona je ušla iz svoje nemoći i srama - rekao je Lepi Mića.

Samo da kažem, kad je Mina rekla ovo, ja sam rekao da volim čiste račune. Samo par ljudi volim da slušam ovde, a među njima je i Tomović. On ispada ležeći policajac Mini i Maji. On je taj koji na koncu konca ispada, jer je stariji inteligentniji i ostalo. Elokventan je, a prema meni je pošten i odao mi je poštovanje. I kada sam pošao na njega, on me nije diskfalifikovao. Neobično mi je što neke stvari komentariše, ali razumem, to je njegov posao. Meni je ovde samo Mina nejasna. Kada čujem kakve stvari je radila drugima i Vladimiru, ja sam dobio najmanji inat od nje. Pošto smatram da ja nisam bio pošten, i krenuo sam neregularno u sve, ja sam ispoštovao njen inat, i slažem se sa svakom rečju Miće - ubacio se Car.

Autor: D.B.