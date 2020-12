Ne kriju više.

Ivana Marinković i Stefan Šebez su celo veče proveli zajedno, a on je posle žurke rešio da uradi nešto što do sada nije, a to je odlazak u prostoriju za pušenje sa njom.

Ima neka novost? - pitali su zadrugari.

Ma on jede vna*o - rekla je Ivana.

Zašto meni ne kažeš? - pitao je Ša Ivanu.

Ma ozbiljno, ali ljudi, ja sam gladna - dodala je Ivana.

Napraviću joj palentu u obliku srca - našalio se Šebez.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu.

Autor: D.B.