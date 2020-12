Ovome se nije nadao!

Nakon što je Nenad Lazić Neca Bori Santani priznao da je zaljubljen u njega, Bora nije znao kako da odreaguje.

On je po kući šetao i sve vreme pričao sa ljudima, i otkrio da ne zna šta da mu kaže, Podsećamo, Neca se pre toga dogovorio sa Monikom Horvat da mu ona to prenese, a Bora je sve vreme išao od zadrugara do zadrugara i govorio šta mu je Lazić spomenuo.

Autor: D.B.