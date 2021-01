Ko grom iz vedra neba!

Nakon burne svađe sa Nadicom Zeljković, Filipu Caru je prišla Zerina Hećo kako bi ga posavetovala, ali on je nastavio da peni svuda.

Ti si u mašini i ne vidiš! - vikala je Zerina.

Žena, gde god da sam ja, ona gleda u mene, kad god, pa plač neki, ja hoću spustiti loptu, da nemam problem sa njom! Jednoga slova od ovoga trenutak nema o Mini Vrbaški, pa da vidim. Matora, ja te razumem, tebi je ona prijateljica, ali ti i ja smo već nekoliko puta imali sukob zbog nje. - rekao je Car.

Tebi Nadica govori kao majka, ali ti ne razumeš! Ne zaj*bavaj brate! - rekla je Matora.

Filipu se pridružio i Milan Janković Čorba, sa kojim je sumirao sve utiske, ponavljajući sve šta je prethodno rekao. Potom se priključio i Marko Janjušević Janjuš, koji je savetovao Filipa da prestane sa svađom i drobljenjem, ali on prosto nije prestajao, te je on otišao do Ivane Marinković da joj se žali.

Ne treba ti svađa, ne treba ti rasprava. Kako ja posle svega ustanem, pa boli me k*rac, da ti iskreno kažem, nikada ne pričam sa njom(Minom) o tebi, evo, iskreno - rekao je Janjuš.

Ja sam rekao, meni je žao nje, ima 20 godina. Aleksandra, da li ste pričale o meni juče? - rekao je Filip.

Pričale smo o svima, ali ti nju ne zanimaš, pričale smo o Mensuru. Ne zanima me Filipe, imam svoje probleme - rekla je Aleksandra.

Zerina je ponovo došla do Cara i nastavila da ogovara i najcrnje govori o Tomoviću, isticajući da je on loš kao osoba, da nije nikome prijatelj, te da je rijaliti igrač.

On meni danas govori da na krevetu da ne znam kako mi porodica radi na sve, da se sklonim od Mine, da se ne svađam sa ljudima, znaju ljudi koji su gledali - rekao je Car.

On ne može nikome biti prijatelj, ustaje, priča o Milici kako ju je držao na onu stvar, ide na čelo i priča sa Borivojem normalno. Druže, ja pokušavam tebi da pomognem, posle sastanka šta sam ja videla? Da su se jedno drugom nasmejali, evo, kunem ti se u majku, ja se ne kunem! - pljuvala je Zerina.

Mina gleda da se približi svakome kome se blizak, ona bude li pričala Aleksandri, ovome, onome o meni, ili bilo kome sa kim sam blizak. Neće Aleksandra da kaže, ona više poštuje mene, nego nju - dodao je Filip.

Jedno je sigurno, da je bivši rijaliti učesnik Bane Čolak, koji je poznat po dugotrajnim i višesatnim razgovorima dobio ozbiljnu konkurenciju u Filipu, koji je više puta večeras ponovio identičnu priču različitim zadrugarima.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.