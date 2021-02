NAJJAČI VIKEND U FEBRUARU – OSVOJI BRZI KEŠ!

Da li ste spremni za još jedno ultra zabavno iznenađenje od Meridiana?

Stiže turnir BRZI VIKEND KEŠ i to - svakog vikenda u februaru!

Specijalna promocija sastoji se od četiri odvojena mini turnira i vredi ukupno 2.000 evra!

Ne znate gde ćete da provedete vikend? Idealno mesto – Meridian online kazino!

Zgrabite bonus od 1.500 DINARA i 100 besplatnih spinova, a onda zavrtite slotove provajdera Playtech i spremite se za brzi keš dobitak!

Obratite pažnju, turnir ne važi za čitavu ponudu provajdera Playtech, već su u igri sledeći naslovi: Mega Fire Blaze: Legacy of the Tiger, Joker Hot Reels, Jane Jones - Book of Kings 2, Age of the Gods Norse: Book of Dwarves, Wild Lava, Extreme Fruits, Age of the Gods: Book Of Oracle i Lovefool.

Ovo su klasični i video slotovi bogati promotivnim alatima: tu su besplatni spinovi, respinovi, džekpotovi... Šta god zamislite ovde se nalazi!

Jedno je sigurno – neće vam nikako biti dosadno, a možete i da zaradite!