Monika nije bila raspoložena za rasprave!

U toku je "Igra istine" a naredni zadrugar koji je postavljao pitanje za nekog od svojih cimera, bio je Filip Car.

"Monika, pošto retko kada razgovaramo i napolju i ovde, ti me uvek prekidaš i to, ja sam hteo onaj dan na "Pitanjima novinara" da kažem da su mi neke stvari nejasne... Nelogične su mi neke stvari, i došli smo do toga da se ne poznajemo. Ja živim drugačiji život, i jako malo je tu. U ono vreme dok sam imao dve veze, nisam baš mogao imati ženske prijatelje, nismo se viđali mnogo. Tako da bih hteo da te pitam, kako ti kao,neko ko fakultetski obrazovana osoba, koja radi stomatologiju, kao neko ko je proputovao ceo svet, imala si pet nula prosek, rešavala si mi testove i zadatke, kako ti možeš dami ne kažeš da imaš verenika napolju? Jovana, priznaj, rekla ti je?" - pitao je Car.

Ja neću da kažem, jer ovako neću da ugrozim svoj honorar - rekla je misica.

Jao Jovana, pljuješ je iza leđa. Pa srećno legnete u krevet - provocirao je Car.

Meni si rekla da si imala dve ozbiljne veze u kojima si bila maltretirana od strane muškaraca, nisu te mazili. Rekla si mi i najgore, a onda si rekla: "Imam sada, nije ovde, živi napolju..." Onda si pričala da ti je to verenik, i ništa ružno nisi rekla - otkrio je Mića.

Istina, sve kako kaže - dodala je Monika.

Je l' istina da imaš 2 instagrama? Tvoje, i slike sa verenikom? - pitala je Sandra.

Ne - rekla je Monika.

Nećemo jesti picu večeras - rekla je Sandra potom.

Sećate li se da sam rekao da normalne, ispravne i tradicionalne stvari ti izbegavaš, a laži koje su nemorlane i ostalo, tebi idu u prilog. Zašto kao osoba koja je htela da se ogradi od muškaraca nije izmislila da ima verenika? Ispala bi lojalna - komentarisao je Car.

Ja tvrdim da je psihopata! - smejala se Sandra.

Možda je ovo prava Monika, a ti si imao pogrešnu sliku, jer je viđaš retko - dodao je Đedović.

Ja nju poznajem više nego ti - rekla je Sandra.

Vi sopstvene greške perete time. Mi smo gori napolju nego ovde, ona je luđa napolju - rekao je Đedović.

Zašto ne kaže normalne stvari, da ima verenika? Možda je korak ispred, možda je u pravu jer kao Jovana nije veličala veze - dodao je Car, pa nastavio:

Da li si zaljubljena u Matoru? - pitao je Car.

Neka Đedović odgovori - dodala je Monika.

Autor: D.B.