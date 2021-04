NEVIĐENO! Dimitrije iz Subotice pronašao OSTRVO SA BLAGOM i postao MILIONER

Au, kakva priča!

Oduvek se pitate postoji li dobar način za brzu zaradu, a ako pročitate narednu priču, shvatićete da je uz malo sreće sve moguće. Još jedan MILIONSKI DOBITAK putem online kazina, a najviše sreće ovoga puta imao je Dimitrije iz Subotice.

Piratska avantura i pusto ostrvo sa skrivenim blagom doneli su Dimitriju 1.256.600 RSD!

Magičnaigra uz pomoć koje je Dimitrije došao do ove bajkovite sume nosi naziv Adventuresof Doubloon Island i možete je i isprobati OVDE!

Registrujte se OVDE i dobijate 100 BESPLATNIH SPINOVA i 1.500 RSD BONUSA, a uz malo sreće možete doći do bajkovitih novčanih svota!

Vreme je da spomenemo našeg dobitnika i njegovu srećnu priču.

Reci nam zašto je tvoj odabir bio baš Adventures od Doubloon Island?

Odgovor je vrlo jednostavan, obožavam igre sa piratskom tematikom. I, da se razumemo, ne govorim samo o kazinu, već i o igricama i filmovima. Pirati sa Kariba su moj omiljeni filmski serijal, pa vam je sada i jasno zbog čega je to bio moj izbor. Ali, postoji još jedna vrlo bitna stavka. Ovaj slot ima moćne džekpotove i baš zahvaljujući njima sam došao do milionskog dobitka.

Igraš li još nešto osim piratskih slotova? I koliko dugo koristiš usluge Meridian Online Kazina?

Ponekad odigram rulet, čisto da me želja mine, ali to nikada nije za veliku lovu, već čisto iz zabave, a pored toga redovno igram i tikete preko naloga. Nalog na Medianu koristim poslednjih pet godina, a par puta sam od bonus novca napravio solidne pare.

Za kraj, kako se postaje milioner putem online kazina?

Nema tu mnogo filozofije, morate biti naoružani strpljenjem i treba malo sreće da vas posluži. Postavio sam solidan ulog i kada mi je pospajalo nekoliko džokera već sam napravio fond od nekih 70.000 RSD. To mi je omogućilo da povećam ulog. Nakon toga, osam zlatnika se pojavljuje na kolonama i uspevam da aktiviram džekpot bonus. Tek tada se dešavaju neverovatne stvari. Svih 15 mesta na kolonama ispunjavam zlatnicima i osvajam MEGA DŽEKPOT! Nikada mi se to nije desilo do sada. 1.200.00 RSD doneo mi je džekpot i na kraju sam rezervisao isplatu od 1.256.600 RSD! Osećaj je sjajan i svima preporučujem da zaigraju neki od slotova.

Sve što vam je potrebno da biste bili akter ovakve priče jeste kreiran nalog na Meridianu i malo sreće.

Piratske pustolovine mogu i vas odvesti do ostrva sa blagom!