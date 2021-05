KUKA, NE PRESTAJE! Maja pokušavala da bude intimna sa Janjušem, on joj prebacivao šta mu je sve uradila! (VIDEO)

Janjuš kuka, Maja ga ljubi.

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković su se i popodnevnim satima prepustili strastima u rehabu, međutim on joj se s vremena na vremena žalio na njeno ponašanje i na to šta je sve preživeo zbog nje. Međutim, Marinkovićeva nije puno marila šta on priča nego je pokušavala da budu intimniji, ali izgleda da njemu do neke akcije trenutno nije bilo.

Šta sam sve izgubio zbog tebe, uništila si me skroz! - kukao Jajuš

Znam, ali mi se volimo posle svega! - bila je uzbuđena Maja.

Razvedoh se, oboleh psihički,i finansijski, da mi neko skače po glavi, da me šamara i šta mi još sve radi - jadao se Janjuš.

Od košarkaša i reprezantivca do boema i kockara tako ti to ide u životu. - zaključičla je Maja.

Autor: S.M.