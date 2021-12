NOVI PROBLEM U VEZI! Maja se požalila Caru da je SMRŠALA, on joj poručio da voli KRUPNIJE devojke! (VIDEO)

Ne slažu se oko ovoga!

Maja Marinković i Filip Car su otišli do sobe za izolaciju, gde ona boravi sa Petrom Vasićem kao takmičarka nominovana za izbacivanje. Maja se požalila Caru da je smršala, a on joj je otkrio da on voli "jače" devojke i da mu ovo smeta.

Rekla mi je Sanja da sam smršala - požalila se Maja.

Jedi, Majo, jedi! Bila ti je mnogo veća g*zica kad si ušla, noge jače - rekao je Car.

Jela sam dosta napolju, čak sam se i ugojila - istakla je Marinkovićeva.

Znaš koliko Čaprićka može da pojede, smejao sam se kad smo bili u vezi, skoro može da pojede kao ja - nastavio je Filip.

A kako sam ja ovoliko smršala - žalila se Maja.

Ja volim jače žene, ti si jedna od prvih žena u životu, možda i najmršavija. Uvek sam imao zgodne, ali volim kad su jače, punije, ne volim mršavice. Evo, Stanija je sitna, mala, ali je ima - poručio je Car.

Ja volim mršavo, meni je to top, ne znam što, volim - istakla je Maja.

Nije mi to lepo, užasno ti to. Sećam se lani, katastrofa - rekao je Filip.

Ti si lud, ja to volim - nastavila je Maja.

Ja sam uvek voleo jače. Ne debele, ali jače - istakao je Car.

Autor: M. P.