TI I JA SMO NAPRAVILE PROBLEM: MC Aleks i Matora pokušavaju da TOTALNO spuste loptu, Tomićeva poručuje da ne bi došlo do svađa da su OVO uradile pre! (VIDEO)

Smiren razgovor!

Jovana Tomić Matora i MC Aleks su razgovarale o svom odnosu i došle do zaključka da su sve same sebi napravile i da ne bi došlo do svađe da su lepo razgovarale, kao na ostrvu.

Niko nama nije problem nego ti i ja smo problem. I naše nerazumevanje i pravljenje stanja. Ti i ja smo napravile sebi tenzije da ne možeš da razmrsiš za pet godina - rekla je Aleks.

Da smo pričale kao na ostvru, ne bi došlo do ovoga. Ti si mene nervirala. Samo sam tražila razumevanje. Ako ja prihvatam ovakav odnos, pa šta bude bude. Iskopleksiraš me i šta si očekivala - rekla je Matora.

Bilo je i pre vređanje. Meni niko nikada nije rekao da sam ku*va - rekla je Aleks.

Svađa ne bi bila strašna da smo mi bile kući i da niko nije video - dodaje Matrora.

Autor: A. S.