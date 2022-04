UŽIVALI DO SAMOG KRAJA! OVI zadrugari su ostali poslednji na žurki, evo kakvi su im utisci! (VIDEO)

Utorak noć je rezervisana za njih!

Dalila Dragojević, Filip Car i Stefan Mihić su poslednji ostali za rulet stolom, oni su se kockali do samog kraja. Dalila je u par navrata nagovarala Cara da prestane da igra kako bi otišli u Belu kuću, ali on je želeo da kocka do samog kraja.

Dok su Mateja Matijević, Mina Vrabški i Sale Luks su bili na bini i igrali kao da im je poslednje. Oni su odlučili da maksimalno iskoriste ovo veče i provedu se što bolje.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Zadruga 5 - Dalila i Car među poslednjima ostali na žurki - 06.04.2022. pic.twitter.com/e22HFLMQaa — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 06. април 2022.

Autor: N.V.