TURBULENTNO! Matora i Zola se udružili protiv Nevene i MC Aleks, Saviće odlučila da ISTERA Čolića iz kreveta! (VIDEO)

Kreće haos!

I dalje traje haos između Nevene Savić i Zole, koji je počeo kad je on u emisiji "Pitanja gledalaca" izneo da je jedan od problema u njihovoj vezi to što je ona opterećena sa MC Aleks. Matora je došla do Čolića.

Cura je opterećena sa MC Aleks. Sedimo, pričamo o budućnosti, ona iz čista mira: "Da te pitam nešto, šta misliš ova dešavanja sa MC Aleks, kad će to prestati?". Ja se pogubio, pitam što se toliko opterećuje, ona kao žao joj je, krivo joj je. Nešto mi tu smrdi sa Nevenine strane - žalio se Zola.

Zola je primetio da je Nevena uzela posteljinu i počela da je prebacuje.

Ne možeš da mi nosiš posteljinu, to je moj krevet. Nemoj da mi nosiš posteljinu! Idi spavaj tamo, pomeri se. To si sad uradila i nikad više - rekao je Zole.

Nema potrebe da spavaš tu! Mene neće niko da ucenjuje kad ću da imam odnose. Tri dana sam bolesna, nisi me pitao kako sam - odbrusila je Nevena.

A ti Matora, samo veruj njemu! - prebacila je Nevena.

Ti si takva folirantkinja, ceo sve to kapira. Gde ste naučili da se tako mizerno folirate - poručio je Zola.

Autor: M. P.