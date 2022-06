I DALJE NE PRIČA SA DALILOM! Evo šta je Car uradio nakon ŽESTOKOG SUKOBA sa Anom Jovanović - morao da RAZBISTRI glavu! (VIDEO)

Voda je spas!

Filip Car je danas vodio radio "Amneziju", koja je bila jedna od najburnijih u ovoj sezoni. Pretposlednje gostovanje izazvalo je pravi haosa, kada se Car suočio sa Anom Jovanović, zbog svega što je uradila jutros nakon žurke.

Nakon emisije, Car je otišao do bazena, kako bi se osvežio posle svih burnih dešavanja, a potom otišao do Bele kuće da se istušira i odmori za večerašnju emisiju. Podsetimo, Dalila Dragojević i on su raskinuli u ponedeljak, a od tad nisu reč progovorili.

