UŽIVAJ U SAVRŠENOJ ZABAVI - Planetarna hit igra Aviator ti donosi X BOX KONZOLU!

Obilje freebeta je spremno! Poseti Meridian, zabavi se, budi najbolji i čeka te specijalno iznenađenje – X BOX KONZOLA!

U Meridianu ovog septembra specijalno iznenađenje očekuje ljubitelje neobičnih slotigrica. Da li ste do sada isprobali HIT IGRU Aviator?

Ukoliko niste, sada vam se pruža idealna prilika za to! Uz promociju LET DO X BOX-amoći ćete da osvojite fantastičan poklon – X BOX KONZOLU!

Iskoristite šansu koja vam se ukazuje i zaigrajte omiljenu igru sve do 25. septembra.

Ulogujte se na svoj korisnički nalog i uživajte u neodoljivom provodu.

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Ukoliko ne poseduješ aktivan nalog, pravo je vreme da se pridružiš stotinamazadovoljnih igrača. Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobomspecijalan bonus poklon za novajlije!

Odmah nakon registracije osvojićeš 200 spinova na zanimljivoj slot igri Maya'sTreasure provajdera Expanse Studios. Nije potrebno ni da deponuješ novac na nalog- spinovi te čekaju odmah nakon registracije.

Kako do fantastične X BOX KONZOLE?

Svakog dana tokom trajanja promocije padaće kiša freebeta 20 puta dnevno za po 10 najbržih igrača! Potrebno je samo da pokupite svoj freebet klikom na tasterUZMI/CLAIM.

Ako uložite 100 DINARA igrajući Aviator osvojićete jedan poen kojim napredujete narang-listi najbolje plasiranih igrača.

APSOLUTNI POBEDNIK osvaja magičnu konzolu koja ga vodi u svet čarobne zabave.

POKLON IZNENAĐENJE ZA NOVAJLIJE!!!

Septembar je mesec koji će posebno obradovati novoregistrovane igrače! Ako seregistrujete u ovom mesecu očekuje vas SPEKTAKL!

Novajlije, podesite svoje uloge na 20 DINARA po spinu i zaigrajte slotove provajderaExpanse Studios!

Šampiona u broju odigranih spinova čeka PECIJALNA NAGRADA – SONYPLAYSTATION 5!

Međutim, nagradama ni tu nije kraj! Igrači koji se nađu od 2. do 5. mesta na rang-listiosvajaju POKLON SPINOVE!

Meridian – mesto najboljeg provoda u regionu!