STIGAO I NJEGOV POKLON! Teodora pročitala Takijevu čestitku, a tek da vidite kakvu tortu joj je poslao u ''Elitu''! (VIDEO)

Teodora Delić stigla je u Dubiozu, te je tom prilikom pročitala čestitke porodice, prijatelja i fanova za njen rođendan.

Naime, u moru čestitki našla se i čestitka Takija Marinkovića, oca aktuelne učesnice "Elite", Maje Marinković.

Ona je pročitala i Takijevu čestitku, a onda je Maji pokazala i kakvu tortu joj je Taki poslao.

Podsetimo, Teodora se pojavila na Takijevom rođendanu kao njegova drugarica, nakon čega ju je on dovezao i u karantin pred ulazak u "Elitu", te se dosta spekulisalo o njihovom odnosu, s obzirom na to da je otkrila da ima momka u spoljnom svetu, sa kojim je vezu stavila, kako vole to da kažu, "na pauzu".

Autor: N. Ž.