Skovala pakleni plan: Matora otkrila da će na Anitinom telefonu povratiti sve podatke, te će u javnost pustiti poruke Angeline i njene ćerke! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora poverila se Mileni Kačavendi kako kuje pakleni plan protiv svoje bivše žene Anite i njene mame Angeline. Naime Matora je osmislila da povrati sve podatke iz Anitinog telefona, te pusti u javnost prepiske Anite i njene majke, kako bi dokazala da su imale loš odnos.

Ja nemam kome da se pravdam, dokazaću istinu kad izađem napolje - rekla je Matora.

Odavde mi ništa ne možemo da znamo - rekla je Kačavenda.

Nije mi jasno, Sandra kaže da se javila Matei jer kao nije verovala - rekla je Matora.

Mene zanima iskreno ovo što Lejdi priča, ova Džuli i to, jel oni poznaju te žene? Ja svoje adminke pozanjem, ženu lično išle na ručak. Lakić kaže da je Lejdi tu od početka, pa ona je i započela tu priču. Rekla si jutros da najviše veruješ Lejdi, automatski si isključila Marka - rekla je Kačavenda.

Jel se ti sećaš da je ona pričala kako su se one dopisivale? I na kraju sam ja to kao znala, mani me - rekla je Matora.

Ja sam branila Anu, lomila televizor, nisam mogla da verujem šta priča - rekla je Kačavenda.

Neću im dati telefone, us*ala se, to je Anitina mama pokrenula tužbu, rekla mi je advokatica. Karticu može da uzme, ali da znaju da ću joj sve prepiske vratiti iz telefona kod mog Maćonija, pa da da prepiske da ljudi vide kakve poruke je ona pisala sa mamom- rekla je Matora.

