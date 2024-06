VIŠE NIKAD NE ŽELIM DA RADIM NA BEBI: Aneli otvorila dušu, sigurna da je Janjuš danas pokušao da je izmanipuliše! (VIDEO)

Ahmićeva nakon današnjeg abortusa ne želi više nikad sa bilo kojim muškarcem da pravi tako ozbiljne planove, već samo da se posveti svojoj ćerki Nori!

Aneli Ahmić razgovarala je u emisiji "Pitanja novinara" sa Darkom Tanasijevićem o abortusu i odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Zbog čega je Janjuš tek sad osetio potrebu da sa tobom smireno razgovara? Zbog čega ranije nije bio kao danas? - pitao je Darko.

- Jer zna da ne može da dođe do toga da se predomislim, jer bebe nema. Sebi nije dopuštao da bude takav da se ja ne bih predomislila. On je meni napravio loše stvari, ali nemam potrebu da ga kanalim. Rekla bih svašta, ali ne bih da ga pljujem. Ja za njegovu suprugu nisam mogla da prećutim, jer je stigla tužba. Ja bih bila najstranija da me niko ništa ne pita i da do kraja ne moram da pričam. Neću loše da pričam o njemu - govorila je Aneli.

- Danas je insistirao na zagrljaju, da li je to pokušaj da te smekša? - upitao je Darko.

- Da, smtram da je hteo da se spuste malo ove priče. Ja sam rekla da je ispalo da sam ja stvarno njihova žurka, jer meni danas kad sam se očistila dolazi tužba na vrata. Nisam nikako mogla da ga namestim, jer sam pila tabletu i nisam htela svojoj prodici da priređujem šokove i detetu. Zamisli da Nora ima više godina i da je svesna da joj mama ide na operaciju da očisti dete. Rekla sam da više nikad ne želim da pomislim da imam muškarca i da želim sa njim ovo. Više nikad ne želim da radim na bebi, sve što sam želela sam precrtala - pričala je Ahmićeva.

