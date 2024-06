Netrpeljivost je sve veća!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voditeljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića kako bi progovorio o sukobu sa Matorom, te je priznao da je njena mržnja prema njemu veća od bilo čega.

Anđelo zašto je Matora izvrnula Sandrine reči? - upitao je Darko.

- Zato što vrti kako njoj odgovara. Ona ovde uđe sa jasnim stavom posle suočavanja i govori da je najbitnije da Anita nije bila tipovana. Mi smo dobili dokaz da je Sandra ipak rekla da je Anita bila tipovana. Mi pričamo ovde o prijateljstvima i o svemu, a njoj je bila najbitnija informacija za Anitu - rekao je Anđelo.

Rekao si da je Matora sklona da konstruiše priču kako njoj odgovora, ako je tako, zašto onda to radi? - upitao je Darko.

- Tako je to je živa istina, ona prenosi kako njoj šta ogovara. Ja to znam jer sam ja bio njen drugar. Ona će ljudima oko sebe uvek praviti priču da je ona ispravna, praviti priču da nju žele neke devojke iako ne žele. Tako da će ona iskoristiti priliku da kaže da je isprovocirana. Ona je jako podla, bezobrazna i zla. Ima teorije zavere da su svi protiv nje. Ona kada dobije dokaz šta joj je Sandra rekla, njoj nije bitno onda da joj je neko tipovao ženu - rekao je Anđelo.

- Ti si zaključio da si ti najveći problem što si joj smuvao ženu, a nije joj problem što joj je Matea tipovala ženu - rekao je Darko.

- To govori koliko ona mene mrzi. Da li je moguće da ona meni izgoavara neke stvari, a vodiće na ručak nekog koga ti je tipovao ženu. Ko je tu lud? - rekao je Anđelo.

Mnogo puta si nam stavio do znanja da je Matora loš čovek i prijatelj, kao i da ona nema prijatelje. Da li je tebi smešno kad ona kaže da itekkao ima prijatelje nakon svega što smo čuli u Eliti? - upitao je Darko.

- Pa naravno tu se sve vrti oko koristi. Nisu samo ti ljudi loši, već je i ona loša. Ona je ovde već sedam sezona, kada izađe ima samo mesec dana za te ljude. Ona priča da smo se ja i ona videli ne znam koliko puta, a ne znam da li smo se videli deset puta maksimalno. Sve stvari koje sam govorio o njoj do svega smo došli. Te prijateljice o kojima priča su bile vrhunske, Tamara frka 50.000e, Sandre se odrekla, a Ermini ništa ne veruje. Ona ako tri četri puta ode da vidi njih ukupno pljuni ti mene u usta. O mnogim prijateljstvima o kojima govori nisu bili ni na svadbi - rekao je Anđelo.

Rekao si da te Matora mrzi. Da li smatraš da je njena mržnja prema tebi veća od ljubavi prema njenim prijateljima. Konkretno Đedović, da li je nekako olako dopustila da to prijateljstvo stavi na tanak led? - upitao je Darko.

- Njena mržnja je najveća prema meni od bilo čega. Njoj smeta moje druženje sa Đedovićem. Njeni ljubavni i prijateljski odnosi su instiktivni, nisu ono da idu duboko u srž, to su površni odnosi.

Matora i ti se poslednjih dana psujete, međutim ona govori da ti je majka bila najveća ku*va u gradu, a ona je pila sa tvojom mamom kafu - rekao je Darko.

- Tako je iz nemoći svoje pokušava da me izbaci iz takta, ali ja ne reagujem. Ja njenu porodicu i majku nisam dirao i nisam opsovao. Nikakvom psovkom nisam uvredio njihove roditelje. Ja kažem da kuka za svojim roditeljima, ali ono. To ona shvati provokacijom i onda kaže to za moju mamu, ali mene to ne remeti, ja neću dozvoliti ovakvim ološima da me isprovociraju i da moja majka to gleda. Meni kada je bilo loše ja sam stavljao kapuljaču, a nisam kao neki pio svaki utorak do daske igrao iz sve snage i tako i dalje. Što se tiče toga ko je kakav i ko je šta radio u mladosti dovoljno pokazuje koliko je moja majka provodila vremena sa mnom da bi me ovakvog vasppitala, a iz njenog vaspitanja vidimo drugačije. Pre bih rekao da je neko drugi trošio vreme na nešto drugo - rekao je Anđelo.

Autor: N.P