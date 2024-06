KRENULO PRANJE: Matora se pravdala Ša zbog druženja sa Stanislavom! (VIDEO)

Osetila potrebu da razgovaraju o njihovom prijateljstvu!

Jovana Tomić Matora prišla je Nenadu Aleksiću Ša kako bi mu se opravdala zbog bliskog odnosa sa Stanislavom Krofakom.

- Dečko je meni rekao da me je stavio jer je zadatak. Ti si moj drug, bićeš do kraja, kao što mi je i on mnogo pomogao. Ja sam uvek za to kad lomiš i kad ti treba zagrljaj - rekla je Matora.

- Jole, ja to sve znam. Ja ne mogu da iskuliram, napraviću haos - dodao je Ša.

- Ona će da bleji sa tobom, ona ne mora uopšte da bleji sa njim - objasnila je Matora.

Autor: A. N.