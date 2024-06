PRIČAO JE SVE ŠTO BI JANJUŠ REKAO: Žestok početak emisije, Anđelo rastavio Rajačića na proste činioce! (VIDEO)

Sasuo mu sve u lice!

Upravo je počela emisija "Izbor potrčka", voditelj Milan Milošević stigao je u Belu kuću i na samom početku emisije dao reč takmičarima da komentarišu podelu budžeta Uroša Rajačića, a prvo je prozvao Anđela Rankovića.

- Ja sam siguran kad bismo se vratili tri meseca unazad da ovako nije govorio. On ovako nije pričao, ima on pravo da promeni mišljenje. Ja sve pamtim, milion detalja, a on mi nije toliko interesantan. On je otišao da bude podređen ekipi. Ja sam i Janjušu rekao da on ima ljude oko sebe da se sprda i da mu brže prođe vreme. Pričao je danas sve ono što bi i Janjuš rekao ljudima. Prva osoba Milena, grlio si se sa njom pre tri nedelje i igrao rulet, ljubio je za ruletom stolom - govorio je Anđelo.

- Je l' se on izblamirao danas? - pitao je Milan Milošević.

- Jeste - odgovorio je Anđelo.

- On je naveo Milenu, a ja sam za prvi dan rekao da je ona folirant. Najlakše je ovako jer smo nas dvojica sami - poručio je Rajačić.

Autor: A. N.