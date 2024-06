Haos!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje tresu region. Nenad Aleksić Ša zapretio je Mioni da nikako ne sme da ode u hotel niti da se vidi intima sa Stanislavom, pa joj poručio da ako želi da je Stanislav vrati da će joj se obiti o glavu.

Ša gde si stao? -pitao je Milan.

Nema nikakvih intimiziranja i taj hotel da se ne desi -rekao je Ša.

Miona, oćeš ići u hotel? -pitao je Milan.

Zbog njega eto neću, da je on razuman čovek ja bih ispoštovala zadatak, neka mi da pare pošto će meni skinuti od honorara -rekla je Miona.

Kad bi došla neka moja bivša baš me zanima kako bi reagovala, svaka normalna osoba koja voli bi se protivila tako nečemu, svakako sam se obrukao tako da me baš briga šta će ko da misli o meni -rekao je Ša.

Što je ne ostaviš ako sumnjaš toliko? -pitao je Milan.

Pa svi bi to voleli ali neće doći do toga, eto bolesno je volim i to je to -rekao je ša.

Stanislave ti si odma pristao na zadatak, rekao si ko će šta biti? -pitao je Milan.

Pa ja ću ispoštovati igricu, ja sam samo rekao ne znam zašto potencira ko šta nosi, da li nosim patike koje mi je ona kupila. Ja nisam tu da pravim frku veštačku. Samo ću reći da me je gledala jedno 20 puta u sobi -rekao je Stanislav.

Ja je samo zamolim da ne priča o tim stvarima. Ako želi da je vrati uradi će to samo da se poigra, to je moje mišljenje, rekao sam joj ispašćeš glupa ako sve ovo pokvariš na kraju. Ja zaista nemam loše mišljenje o njemu, prirodno mi je negativno što je tu ali kao prema njemu nemam nikakve probleme -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja