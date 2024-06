Janjuš opet okrenuo ploču: Cimere krivo za Anelin abortus, a sad sve svalio na nju! (VIDEO)

Pala joj roletna zbog njegovog odgovora!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Na koga konkretno misliš kad kažeš da su aneli drugi ljudi nagovorili da abortira? - glasilo je pitanje.

- Kad vratim film mislim da je ona jedina osoba koja odlučuje. Neću da krivim druge, samo sam rekao da su uticali, ali sad kad sam prizemnije glave reći ću da niko nije uticao nego samo ona - govorio je Janjuš.

- Čista laž, patolčoški lažov. Samo je on mogao da utiče da ostavim dete ili abortiram, tako da u ćošku sedi glavni krivac i osoba koja je mogla sve da spreči. Nije pokazao želju da ima drugu dete. On je meni pričao da želi sa mnom četvoro dece, a onda se ispostavil da je želeo to i sa mnom -

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Cvijanović.

Kako te nije blam da trčiš za Urošem, a vidiš da te samo iskorišćava, dečko je nevaspitan - glasilo je pitanje.

- Istina, išla sam za njim i ostala sam u hotelu. Zaljubljena sam, blam me je i ne mogu to da kontrolišem. Svi koji su mi rekli da nisam trebala da uđem u rijaliti baš mislim da sam trebala jer ću drugačije da gledam na muškarce - odgovorila je ona.

