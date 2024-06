Naredio joj da promeni mesto: Miona otkrila da li je gledala Stanislava, Ša izgoreo od ljubomore! (VIDEO)

Postavio ultimatum!

U toku je nastavak emisije 'Pitanja gledalaca'. Voditeljka je ušla kako bi izrešetala ukućane intrigantnim pitanjima. Naredno pitanje postavljeno je Marku Janjuševiću Janjušu.

Pitanje za Janjuša: Opet si pokazao ljubav između tebe i Aneli pljuvanjem a Anđelo je fejk koji se ponaša lepo prema devojci, kako to? -pitala je voditeljka.

Ja sam oduševljen Anđelom i nadam se da ću pokazati ljubav kao što drugi pokazuju, slažem se sa Janjušem u potpunosti. Ugledaću se na njega, ja sam dosta stvari naučio od njega. Slagao bih kad bih rekao da je vređao nekoga, jako lepo ponašanje od njega i ovo je stvarno elita, pokazao je da ljubavni odnos može lepo da funkcioniše -rekao je Janjuš.

Zašto nisi demantovala kad je Stanislav rekao da si ga gledala? -rekla je voditeljka.

Ja često pogledam u kamere, nikad nisam gledala direktno u njega, ne mogu ja rečima ništa da dokazujem a sad da imam neku nameru to su gluposti. Ako sam pogledala 20 puta dnevno, to nije moguće. Sutra ću da promenim mesto ako toliko smeta -rekla je Miona.

Ja sam joj rekao da ako ne želi da dolazi pitanje od naroda, treba da sedne na drugo mesto i da ne ispadne da gleda u njega -rekao je Ša.

On mora da kaže zašto je to izneo, to je njegova namera -rekla je Miona.

Ja sam video da je gleda -rekao je Ša.

Pitanje za Teodoru: Rekla si da ćeš pozvati broj kad izađeš, da li ćeš pozvati bivšeg dečka? -rekla je voditeljka.

Rekla sam pozvaću jedan broj a to je moja majka, nakon toga ću se videti sa njom -rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja