Niko ne treba da se ugleda na mene: Ivan otkrio da je pravi kafanski boem, Anđelo ga urnisao: Jedeš meso masnim prstima i vataš pevačicu! (VIDEO)

U toku je nastavak emisije 'Pitanja gledalaca'. Voditeljka je ušla kako bi izrešetala ukućane intrigantnim pitanjima. Naredno pitanje postavljeno je Ivanu Marinkoviću.

Pitanje za Ivana: Šta si pokazao na momačkoj večeri a kritikuješ decu?

Šta sam pokazao, skinuo sam majicu, popio alkohol kao i svi, ja se nisam ni prestavljao kao neko ko pokazuje dobro u rijalitiju, nisam poznat po tome da neko može da se ugleda na mene. Ja ne osuđujem nikoga za alkohol, ne penjem se na sto, ne lupam šakama -rekao je Ivan.

Skidao se u 45 godini, rokao viski, naravno da je to blamiranje a prestavlja se kao gospodin iz Beograda, skida znojavu majicu i stavlja je pevačici, ždere meso sa prljavim rukama. Osuđuje mlade za alkohol a on nije mogao da ustane iz kreveta, indijanac jedan običan -rekao je Anđelo.

Ovaj degenerik ne može meni da priča o boemima, kad sam izlazio on nije znao šta je tompus. Ja sam čuo za Radu da je padala pod sto u kafani i ispod šatora -rekao je Ivan.

Pitanje za Janjuša: Jel ti stvarno veruješ da ćeš ikada preboleti ženu kao Aneli? -pitala je voditeljka.

Ne znam kad ću je preboleti, ja sam ne mogu dok god bude bilo biće, videćemo još. Jako teško ću to odraditi brzo -rekao je Janjuš.

Ne može naravno da je ironičan i komičan, on sam svojim odgovorom pokazuje da me nije no voleo -rekla je Aneli.

Autor: Nemanja Šolaja