Sve rade zbog rijalitija: Maja i Miljana se složile da Miona i Ša za stolom prave HAOS, a kad su nasamo miruju! (VIDEO)

Razotkrili ih!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditejka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Maja Marinković i Miljana Kulić donele su zajednički zaključak da su Miona i Ša foliranti koji sve rade zarad rijaltija, jer se za stolom svađaju a kad se završi emisija kao da se ništa nije desilo.

-Što se tiče Ša i Mione ja menjam mišljenja, vidim da igra rijaliti MIona sa Ša, oni čim se završi emisija je top a kad je sto onda katastrofa. Ja sam ubeđena da ona voli Stanislava, ode na radio posle njega i tera mu inat. Mislim da je Ša deo inata, kad je izjavio za seks on je stoprocentno zaljubljen i čas mi je smenšno kako se ponašam čas žalosno. Samim tim ona daje nama i gledaocima pravo da pomislimo da i dalje voli Stanislava, jer kad je on rekao za se*s kako reaguju roditelji kad je Stanislav rekao za oralni se*s. Ona mi izgleda kao osoba koja se igra rijalitija, sve ovo mi je mučno, pogotovo njeno ponašanje kad ustane ovde i onda posle što ona ostavlja prostora i daje sebi za pravo da on ke*a za Stanislava -rekla je Miljana.

Ša je moj dečko ako moji rodutelji gledaju, treba da vide da me dečko poštuje, ne zanima me šta neko drugi kaže -rekla je Miona.

Sve je u Stanislavovim rukama, ako on želi da se pomiri mislim da će se to desiti, ona igra rijaliti sa njim a Ša joj je predmet sprdnje -rekla je Miljana.

Za crnim stolom je tenzija a kad se završi to oni odma sve normalno. Miona je rekla da nije imala oralni se*s a sad čujemo da jeste i onda kome da verujemo -rekla je Maja.

To što sam ja rekao nije ništa toliko strašno. Poznavajući Mionu takvu ne verujem da će baka kad kaže nemoj, da ona to ispoštuje jer se ponaša tako hladno prema svima i ne je*e živu silu -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja