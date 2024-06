Moji bi slavili da raskinemo: Mioni došlo preko glave vređanje sa Ša, ukućani je podržali da stavi tačku na odnos! (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Ukućani podržali Mionu da raskine sa Ša zbog stalnih vređanja, ona na korak da to učini.

Miona povrh svega je jasno da će porodica da izvrši pritisak, ja nju mesecima nisam mogao da smislim, uvek mi je bila grozna. Ja sam sigurna da je ccela nacija podržava da ga ostavi -rekla je Kačavenda.

Ja mislim da bi moji slavili da se ja od njega rastavim, to bi im bilo mnogo bolje -rekla je Miona.

Evo da pitam ko bi bio protiv da ona njega ostavi, vidiš da svi ćute, znači da se slažu sa mnom -rekla je Kačavenda.

Ja više nemam šta da pravdam, ljudi me pljuju 6 meseci ja treba da pravdam nešto, ona mene maltretira konstantno. Ja neću ostaviti nju džabe krečite

Meni su sve njegove izjave prešle preko glave, još će ispasti da sam sponzoruša i da me je otresao. Pljujemo se najstrašnije, ne znam šta da kažem jer me pljuje dečko a brane me drugi ljudi. Meni bi bilo krivo i teško da mi raskinemo -rekla je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja