U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Anđelo Ranković je rastavio Jovanu Tomić Matoru na činioce, izneo sav njen prljav veš.

Nekoliko puta si isticao da je Matora loš prijatelj, da li smatraš da je pristala da bude kuma Stanislavu loš čin prema Ša koji je njen prijatelj? -pitao je Joca.

Pa naravno, sve dolazi na ono što sam pričao, na ne vidi tu ništa loše i sve je to igra, naravno da je loše a razlog je da se Stanislav zaleteo da bije Ša dva puta, tako da naravno da je loša situacija, sve gleda kako njoj odgovara, izvlači za sebe nešto uvek, njoj je sve igra a njenom prijatelju iskakanje žila i nervni slomovi. Jedva je dočekala da bude kuma a njoj će smetati da se neko druži sa njenom bivšom ženom -rekao je Anđelo.

Da li misliš da je preterala sa glumljenjem žrtve? -pitao je Joca.

Anita je bila osuđena za svoj postupak, nastavila svojim putem a Matora je skupila snage da nas gazi i mićemo imati snage da se branimo, kad je videla da joj ne prolazi ta uloga žrtva onda ponovo menja priču. Ako se Anita promenila onda to nije promena, već radi na silu i sad kao sve je nestalo i mirna je, miran govor i tih i misle da će time da se zaboravi sve -rekao je Anđelo.

Da li postoji nešto što vas dvoje niste izneli u javnost a da se napolju dešavalo? -pitao je Joca.

Nije bilo toliko dešavanja napolju jer mi nismo provodili toliko vremena zajedno, ali da postoji što stvari o Matoroj naravno da postoji ali ne želim da pričam o tim ljudima ovde, šta da pričam o Matoroj kad je došla tema o njenoj kumi da je pokrala i sve ostalo -rekao je Anđelo.

Šta on zna da me razoruža nešto, kao da je on frajer, neka se pozabavi svojim prijateljima i kojim radnjama se oni bave. Podrav za Pabla Eskobara i čikitu, moram da vidim tu favelu mnogo su jaki -rekla je Matora.

Autor: Nemanja Šolaja