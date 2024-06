Ne zanima ga niko sem nje!

Mesecima se spekuliše o odnosu Lejdi Di i Nikole Lakića, koji su sve prisniji i prisniji. Naime iako je on dobijao hipotetička pitanja da njegova žena Coka ne podržava njihovo prijateljstvo, njega to po svemu sudeći nije dozvolio. On je i ove noći bio prisan sa Lejdi, te je igrao sa njom kao i po običaju.

Da li će između njih dvoje doći do nečeg više od prijateljstva, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P