Leteće perje!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Marijom Kulić, svojom gošćom, o Jovani Tomić Matoroj, ali se dotakla i veze Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Sve je Matora podržala te razvode i prevare i sve joj se to sada vratilo, Bog ne zaboravlja. Ona Miljanu ne voli odavno, a bez obzira što je takva, kada je Miljana bila u bolnici, ona je zvala, ja sam njenoj mami pomogla. Ja sam zvala da ženu prime da joj reše ruku maminu, ona mi se zahvaljivala, a sada hoće da se mom detetu oduzme dete. Ma*š đubre jedno pokvareno...Janjuš je sujetan na sve. Ako je prošle godine bio osmi, sada bi bio 28. mesto - rekla je Marija.

- Je l' misliš da se zato on trudio i da je zbog te pozicije, jer je on bio strašno ljut i besan kada je bio osmi, lomio oko Aneli da pokaže i da se uhvati za poslednju slamku spasa - pitala je voditeljka.

- On bi odglumio do kraja rijalitija, ali trudnoća ide, kako će da se opravda ženi?! Koga on da voli?! On ne voli Aneli, on u njoj vidi konkurenciju. Zola i Janjuš su isti. Ove žene znaju kakav je i opet ulaze u odnos s njim. One smatraju da je on duhovit, smešan, pa kao stari je rijaliti učesnik, pa će da se probiju preko njega i da postanu poznate u rijalitiju. Inače, čime on može da osvoji devojke?! Lepotom, zgodnoćom?! Ma kakvi bre, odvratno. Ona se uhvatila za Janjuša da bi Asminu terala inat, jer je on sa Stanijom, pa kao da se uhvati Janjuša - rekla je Kulićka, a onda je otkrila da se razočarala u Staniju:

- Meni je Stanija bila draga, ali otkako se ovo izdešavalo...Da se ona ovako oblati i ponizi zbog muškarca?! Uh, šta to znači da je istetovirao?! Mene to ne intresuje, ja kada čujem da je jedno dete ostavio u domu, da ne mari za drugo, ne intresuje me kakav je. Da sam na Stanijinom mestu nikada ga ne bih pogledala. Ja bih se povukla, nisi znala, nisi znala, sada znaš...Da se pričaju priče da će ona da oduzima nekome dete - pričala je Marija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić