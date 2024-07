Vratio ih na fabrička podešavanja: Đedović urnisao Ša činjenicama, pa razotkrio tajni signal Mione i Stanislava (VIDEO)

Rastavio ih na činoce!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao odnos Mione Jovanović i Stanislava Krofaka i njihovu Igru istine na medenom mesecu.

- Ja ću reći šta mislim, pa nek se ljuti ko god hoće, ovde očigledno samo nas prave budalama. Miona jasno kao dan, kupuje mir, argument za Novu godinu, što ga nije ostavila tada pada u vodu, jer su veče pred posete roditelja imali se**ualne odnose. Ovi ljudi lažu, ovo je istina, pre nego što su došli roditelji, imali su se**ualne odnose. Tada se lomila tri dana, oni pokušavaju da nađu modele, a on da ostane u odnosu u kom zna da ga neko ne voli, sve ostalo su boleštine i laži. Boli je du*e, hoće da iskalkuliše, plaši se uvreda, vređanja, iznošenja priča iz kreveta...U ovom trenutku, roditelji su najmanji problem, a najveći će biti prilikom izlaska, a najbolji će biti Mioni, da iskoristi za razlog. Ne može da se previdi činjenica da je dve decenije razlika između njih...Kod vrata sam mu rekao, kada je vrištao, kroz redove: "Otkud ovo, pa noćas ono". Ja ćorav nisam, pored mene su spavali. Ona kupuje mir, ovde je devojka za stolom jasno rekla da stvari koje Vanja priča, shodno njegovom ponašanju, govore jedno, ali da će ona kada izađe da sačeka da se uveri u te stvari. To je devojka rekla pre sat vremena, a on se uhvatio za Selce, ali nije Selce kao mesto, nego sinonim za njihovu ljubav. Mogu da pričaju šta hoće, ja budala nisam - rekao je Đedović.

- Je l' i ono za saunu bio isto signal - rekla je Miona.

- To si rekla nama, ne njemu. Čovek je rekao da ona ima jedno ponašanje ovde, jedno tamo. Je l' nije logično ovo što sada ja pričam? On se uhvatio za Selce, da bi progutao ovu žabu i da bi legao pored nje. On pristaje na sve. Nisu imali idealan odnos, vriska je bila oko narukvice. Ja sam mu juče rekao da ne treba da trpi - rekao je Đedović.

- Puštaju klipove gde on pljuje Ivanu, a pričao je da varao, pa za ostale bivše - rekao je voditelj.

- Neće to Miona, ja sam Mionu dobro provalio, ona s 24 godine ne može sve da nas prevesla, može Ša da majmuniše, mene ne može. Gde je logika da ti kažem pod jorganom: "Volim te", a da te ovde pred pet miliona...Maja skakala do plafona, kaže da Mići nije prošao plan, ovaj kaže da neće Mića, a sad ti kažeš da su vodili razgovor devet sati?! I tamo su imali kamere. Milica Veličković mi je rekla da joj je Sanjin pričao da se upoznao sa Stanislavom, da je on bio u tom klubu sa ženom. Ako tako postavimo stvari, sve je to znala, ostala i opstajala. Tako se ne razgovara sa nekim ko te je prevario, izblamirao i ostavio. Meni je jasno, Miona se zanela, mislila je da je ne voli, zaljubila se. Da nisu imali se*s pre dolaska roditelja, pobeleo bi...Malo pre ga je poljubila kada se komentarisalo da ne bi poludeo, a onda ga je odvukla da mu objasni sve - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić