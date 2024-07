Vodili ste ljubavni razgovor: Đedović rastavio Mionu na činioce, ona se pravda da nije bilo flerta sa Stanislavom! (VIDEO)

Izrešetao je!

U toku je debata. Tema debate je da li treba priznati da si pogrešio ako imaš osećanja prema bivšem. Marko Đedović smatra kako Miona i Stanislav nisu igrali igru istine u hotelu nego vodili ljubavni razgovor, oni se opravdavaju kako ni jednog trenutka nije bilo flerta.

- Šta će biti ako ode u Kragujevac i njeni budu pričali sa njom o Stanislavu? -pitao je Đedović.

-Ona je zrela osoba valjda zna da razmišlja, ona treba prvo da ode kod roditelja naravno ja to ne osporavam -rekao je Ša.

- Da li je razlog što želiš da ide kod tebe je da nadoknadite se*sualne odnose? -pitao je Đedović.

-Ne to su budalaštine, naravno da treba da priča sa njenima, ali ako je moja devojka živeće kod mene, to sve je kao dokaz nečega što smo pričali, ako stoji do svojih reči ispuniće sva obećanja. Ja volim svoju devojku i verujem da će biti lepo -rekao je Ša.

-Ja sam rekla da ne mogu da budem sigurna za neke stvari, izaći ću i pokušati, sigurno će biti bolje nego ovde u tom sam sigurna, ja se nadam u to. Ja ovde ništa nisam pogrešila, išla sam onako kako sam se osećala -rekla je Miona.

-Vama su rekli da igrate igru istine a ne da vodite ljubavni razgovor -rekao je Đedović.

-Mi smo vodili najnormalniji razgovor, nismo mi flertovali niti bilo šta. Dok nije počela igra istine mi smo ćutali, ja ne znam šta drugo da kažem ovde sad. Mene je zanimalo ono što je ostalo nerazjašnjeno -rekla je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja