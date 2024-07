Udarila si mi na trudnoću: Maja optužila Aneli da joj se rugala, pa naišla na oštru kritiku Đedovića i Ahmićeve! (VIDEO)

Preterala je!

Maja Marinković ogovarala je Aneli Ahmić kod Marka Đedovića, pa ušla u direktnu raspravu sa njom.

- Šta ima neko da mu se ubacuje, dok pričam s njim? Kao povređena je zbog onoga što se desilo, a videla sam da se smeje - rekla je Maja.

- Smejala se, kad je videla šta mu radiš - pitao je Đedović.

- Ja nisam budala, ne mešam se u tuđe odnose - rekla je Marinkovićeva.

- Ružne stvari koristiš, sprdaš je za trudnoću. To se desilo i tebi - rekao je Marko.

- Ne sprdam, ali ako ti je teško, šta tebe boli k*rac šta ja radim sa dečkom - rekla je ona.

- Nije to ništa strašno. Ne možeš da ubiješ nekog jer ti se meša. P*srala si se po svojoj priči - kazao je Marko.

- Anita i ja gledamo i smejemo se. Videla si to, nisam vas ogovorila. Rekla si imam svoje ogledalo, odmah si počela da me ponižavaš. Nema me nigde, ne patim od toga - rekla je Aneli.

- Stala sam na tvoju stranu, ti si mi se smejala, dok pričam sa dečkom - rekla je Marinkovićeva.

- Svi su se smejali, a ti si mi udarila na trudnoću. Ne treba svaki dan da plačem ovde - rekla je Ahmićeva.

- Ja se tebi ne smejem, kad ti se dešava haos - rekla je Maja.

Autor: Iva Stanković