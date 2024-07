Slika o njima će uvek ustati: Đedović progovorio o učesnicima, priznao da im je ostalo još malo vremena da se izblamiraju! (VIDEO)

Otvorio im oči!

Upravo je počela emisija ' Radio amnezija' koju vodi sama Milena Kačavenda. Prvi gost za danas je Marko Đedović koji je progovorio o kraju rijalitija, a potom i učesnicima.

Koliko čekaš kraj rijalitija? - upitala je Milena.

-Mnogo, prošlo je mnogo, ostalo je malo, tako da ne razmišljam - rekao je Marko.

-Da li bi ikada ponovo ušao? - upitala je Milena.

-Ma kakvi, rijaliti se vratio na staro, sada ostaje da gledam od kuće. Ja bih jako voleo da ovaj rijaliti gledam spolja, razlika je što ne možeš debile da skloniš od sebe, na televizoru ih i ne vidiš. Verujem da se ljudima sviđa sve ovo što su gledali - rekao je Marko.

-Šta kažeš za ove ljude što su se upalili pred sam kraj? - upitala je Milena.

-Ma jok, oni će da se izblamiraju još malo, ništa drugo neće da dobiju. Ljudi će glasati ili neće, već su izabrali svoje favorite. Jedina sigurna stvar je da ćeš poneti sliku o sebi i ljudima. Već je tu svemu kraj, ljudi već imaju mišljenje. Novac koji im je ostao će potršiti, a slika o njima će uvek ostati - rekao je Marko.

-Da li misliš da može da se desi neka diskvalifikacija? - upitala je Milena.

-Mislim da ne, svi koji su rizčni bolje im je da izdrže ovih deset dana. Jednom prilikom sam rekao nikad jeftinijih učesnika, to se mnogo puta napolju, znaće ljudi deset ljudi odavde i to je to. Kada tvoja komšinica kaže da si bio u rijalijitu, tad će ih prepoznati - rekao je Marko.

-Kako stvari stoje kada su voditelju u pitanju? - upitala je Milena.

-Prate voditelji 24 sata, moraju, imaju oni da pitaju da se konsultuje, ali nije isto kad pratiš, po svom učešću vidim da nema veze kad si tu i napolju. Moraš da pratiš i gledaš detalje, to nije lako uopšte. U ovom trenutku je rijaliti svetski trend, u Italiji su svi poludeli za rijalitijem. Narod je sve više zaljubljen u te formate, ovo je kao serija - rekao je Marko.

Autor: N.P