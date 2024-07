Ne može mu niko ništa: Đedović prozvao svakog ko je pokušao da mu podmetne nogu, a ovo su Miljanini životni ciljevi (VIDEO)

Otkrili o čemu su maštali!

Tema današnje emisije je životni ciljevi. Reč je dobio Marko Đedović koji je progovorio o svojim ciljevima, ali i priznao da li je pogrešio u Eliti.

Koji su tvoji životni ciljevi i da li si ih ostvario? - glasilo je pitanje.

-Sve što sam poželeo sam ostvario, kupio auto, stambeno obezbeđen, ostale su mi pare na računu i ove pare mi ostaju na računu. Sačuvao sam honorare, tako da sam ja sve uspeo, poslovno sam se ostvario. Ja sam na najboljem radnom mestu u državi, nešto poslednje što sam želeo da ostvarim je to da moja mama u stanu u kom je rođena da ili zapali ili nešto uradi. Želeo sam da joj napravim bazen - rekao je Đedović.

Šta si želela da ostavariš u Eliti i da li si uspela u tome? - glasilo je pitanje.

-Sve što sam u Eliti želeo da ostvarim sam apsolutno sve ostvario, ja nisam kao neki učesnik koji će preterano i lično da shvata, ja 90 posto ovih ljudi ni ne shvatam ozbiljno, smatram ih kao ljude s kojima se narod zabavlja - rekao je Đedović.

Ko te je sprečio da ostvariš svoj cilj u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Niko ne može da me spreči, jer su nemoćni i smešni. Verovatno su imali u svojoj glavi da je to pokušaj, ali ja sam ih gledao pala muva na međeda, uopšte se ne potresam. Već su sve sami odradili - rekao je Đedović.

Sledeća je reč dobila Miljana Kulić.

Koji su tvoji životni ciljevi i da li si ih ostvarila? - glasilo je pitanje.

-Smatram da je životna pobeda postati majka. Nisam ostvarila nijedan cilj, tek ću. Želim da prošlost zaboravim, da se zaljubim, udam i osnujem porodicu. Ljubav mene pokreće - rekla je Miljana Kulić.

Šta si želela da ostavriš u Eliti i da li si uspela u tome? - glasilo je pitanje.

-Želela sam mnogo toga, da li sam uspela videćemo. Želela sam da ostanem ja to što jesam, pogubila sam se, ali to se neče više ponavljati - rekla je Miljana.

Ko te je sprečio da ostvariš svoj cilj u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Mnogi, svi su hteli da se dignu preko mene. Jelena Marinković na prvom mestu, onda Bebica, Ivan, Terza, Anđela, Bojana. Kada je Milica rekla Terzi da me udario, on je i mene i Darijana čupao. U meni vide pretnju i konkurenciji, samim tim su nastavili da me gaze, Milena Kačavenda me napadala, spremali su planove i tako dalje - rekla je Miljana.

Sledeći je reč dobio Uroš Stanić.

Koji su tvoji životni ciljevi i da li si ih ostvarila? - glasilo je pitanje.

-Ja imam 22 godine, tako da nisam uspeo da ostvarim dosta toga. Ja sam radio u velikim ustanovama, u Tiršavoj, nisam uspeo da budem doktor. Mlad sam, život je ispred mene. Žao mi je što neću nositi mantil i pomagati ljudima. Bilo mi je zadovoljstvo što sam pomagao humanim ljudima - rekao je Uroš.

Šta si želela da ostavriš u Eliti i da li si uspela u tome? - glasilo je pitanje.

-Pa ne znam, strah me da izađem odavde. Cilj mi je da mami pomognem koliko mogu, da se ostvarim stambeno i da nađem princa na belom konju koji će mi pružiti ljubav.Smatram da sam sebe gledaocima dao na dlanu, cilj mi je bio da pomognem i ovde ljudima. Imao sam mnogo situacija koje nisam trebao da radim, smatram da je to moja mladost i moj afekat, ne ponosim se nekim mojim ponašanjem i nekim nervnim slomovima - rekao je Uroš.

Ko te je sprečio da ostvariš svoj cilj u Eliti? - glasilo je pitanje.

-Sprečavali su me mnogi Ša, Maja, Kačavenda, Aneli, Janjuš, ali tu sam gde sam. Na neki način sam ostvario ciljeve, žalim za nekim mojim honorarima. Krivo mi je što Janjuš i Aneli nisu uspeli, kada god ih vidim setim se početka njihove ljubavi. Moglo je na mnogo bolji način da se sve ovo završi. Oni su se odvajali od mene i prozivali me - rekao je Uroš.

Autor: N.P