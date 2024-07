Metež u Beloj kući: Anđelo pokrenuo sumnju među učesnicima da planira prinovu sa Anitom, Matora skočila ko oparena, pa osula rafal! (VIDEO)

Sve se trese!

Naredni pitanje voditelj Milan Milošević u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavio je Aniti Sanojlović.

- Grešiš da te u narodu poznaju kao Anđelovu devojku, jer si ti Matorina žena - glasila je konstatacija.

- To je verovatno samo za njene fanove tako. U Srbiji nisam ničija žena, za mene je to završena priča odavno - kazala je Anita.

- Tako mogu da je nazivaju samo osobe koje ne podržavaju razvod braka. Ona je moja devojka. Ukoliko nam bude kako smo planirali, biće poznatija po nečemu još lepšem - istakao je Anđelo.

- Pažljivo samo posmatrajte kako Anđelo izlaže. On konstantno ima potrebu da prvo mene uvredi, pa onda sve ostalo. Postaje mi sve ovo zapravo jako blamantno to što slušam konstantno, iskreno da kažem. On toliko ima namereu da me ponizi po svaku cenu, to je neverovatno - rekla je Matora.

- Anđelo mora da shvati da će Matora do kraja njenog života da bude ta po kojoj će biti prepoznatljiva. Matora je rijaliti veteranka i neko ko ima ime.

Autor: Snežana Zindović