Pljušte optužbe!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Sledeće pitanje postavljeno je Mileni Kačavendi.

Pitanje za kumu: Da li su Ša i Maja najsujetnije osobe u kući? -pitao je Milan.

-Maja je jako sujetna, za njega ne mislim da je sujetan jer pokazuje to samo u samoodbrani. Ja se iz najstrašnijeg konflikta kad je on branio prešao na njegovu stranu jer je ovo najveće ponižavanje, da je sujetan ne bi bio ovde gde jeste i ne bi izražavao cirkusku dijabolu, mi imamo dogovor za koju je rekao da daje šansu odnosu. Što se nje tiče pokazala je jezivu sujetu. Rekla sam Ša da se ne ljuti ako ga napljujem u narod pita kad situacija bude drugačija. Za Maju to nekad i nije loša osobina, ona to radi zbog nesigurnosti, sama sebi je neprijatelj broj jedan -rekla je Kačavenda.

Najsujetnija je debela Berta iz zemuna, ona nema drugima da govori ko je sujetan a najgora je ovde, ona govori da će da čeka na rampi i ovde govori ljudima kad se iskompleksira da će da ih uhodi, kop top nosi u 50 godina. Mene je sramota Kačavende koja ima jeftine rasprave nameštene od dva dinara -rekao je Lakić.

Pitanje za Ša. Šta ćeš ako produkcija pusti klip za Selce da vidiš Šaki Mioninu rekaciju tad će ti biti sve lakše? -rekao je Milan.

Ja molim da se pusti klip i da se vidi da li je to istina, onda ću biti siguran da je to bio moleban za ljubav, rekla je da su produbljivali teme za igru istine, ali videćemo da li je iskrena ili je ipak lažov i folirant, jedva čekam da vidim te klipove koliko god da mi je gadno i da vidim kako je bila obučena i druge stvari -rekao je Ša.

Stanislave, da li je Miona bila umiljata u hotelu? -pitao je Milan.

Bila je normalnija nego ovde, kao onog dana kad sam je upoznao, sad da li je to umiljatije ne znam -rekao je Stanislav.

Autor: Nemanja Šolaja