Hladan tuš za Ša: Reper saznao da se Miona raspitivala zbog čega je Stanislav nominovao, Maja ne skida osmeh! (VIDEO)

Raskrinkana! +

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', naredno pitanje bilo je za Nenada Aleksića Ša.

Šta kažeš an to što je Mionu zanimalo zašto je Stanislava zanimalo što je Stanislav nominovao, pa ga je čak ispitivala da li ga je Maja nagovorila.

-Ništa mi nije jasno, kao ni do sada. Mislim da je hteo da se dodvori Maji, hteo je da pokaže da mu nije stalo do Mione. Miona kao kad ga je pitala s kim ideš na more, isto je misterija. Nije mi jasno što se uopšte polemiše i što je zanima - rekao je Ša.

-Očigledno je to nešto što nju kopka i muči, ja nikoga ne mogu da nagovorim ni na šta. Ja sam nju nominovala jer je ne podnosim, mislim da je jedan ozbiljan folirant. Ona se ponaša kao najveći mogući sadista prema ovom čoveku - rekla je Maja.

-Ti kao najveća paćenica - rekla je Miona.

-Ona je kao najgora provincijska profuknjača, pitala je u hotelu sve vezano za mene, maltretira ovog čoveka. Ona kaže za Ša da je najveći deda koji je čereči, folirant, ološ i sve najgore - rekla je Maja.

-Mionu je zanimalo da li je Stanislav sam poslao ili je poslušao Maju. U slučaju da je sam poslao, onda bi to promenilo njegovu sliku o njemu. Valjda ćemo večeras videti klip - rekao je Đedović.

-Ja sam njega pitala zašto me on poslao jer ja njega nikada ne navodim - rekla je Miona.

-Ja uvek sam odlučujem. Meni se Miona zamerila, kao Ša i Maja. Ja sam nju naveo jer sve radim po svom navođenju.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Aleksića Ša.

Kume, ode ti u Odabrane, džabe si se onoliko trudio - glasilo je pitanje.

-Nisam dobro, muka mi je da objašnjavam više. Kvrcnulo mi je jutros u glavi, pukao sam. Šta ima veze što sam u Odabranima, ne vidim šta menja. Vidim da sam 6 meseci u Odabranima od 7 meseci veze - rekao je Ša.

Naredno pitanje bilo je za Janjuša.

Janjuše rekao si da često sanjaš Aneli i da su ti snovi lepi, da li ti je zafalilo se*sa? - glasilo je pitanje.

-Nisam sanjao nju, već jednu bivšu devojku koja je poginula. Ranije sam imao san o njoj i vratio mi se - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P