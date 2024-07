Okrenula list: Miona otkrila da je ne znaima tuđe mišljenje, pa priznala da je spremna za promene! (VIDEO)

Donela odluku!

Miona Jovanović je okrila da joj je dosta svega. Naime, ona je shvatila da mora da se nosi i bori sa mnogim problemima koje je vezuju za Ša.

- On je meni odavno rekao da se kanali, sve je ovo on slišao nemoj da s e kanalim. Niko nije bio svestan kako smo Stanislav i ja smo lepo pričaloi i rešavali probleme. Ja okrećem novi list, dosta mi je Stanislava i svega. On i ja smo tako pričali van, i tako funkcionisali. On je ste brinuo za mene, ali ja sam sama trenirala, kao što ću trenirati akda uizađem. Dosta je meni svega. Moram da kaže i tog mog profila i mojih roditelja koji to govore i pišu, mene to ne zanima - rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.